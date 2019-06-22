В мережі активно обговорюють, чи може топ-менеджер набити морду своєму акціонеру



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Керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика Фото: Facebook Андрія Фаворова

Керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар вважає виклик Фаворовим міністра Насалика «на боксерський поєдинок» дуже зухвалим

Керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар розкритикував вчинок керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова, який викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

Про це Бондар написав 22 червня у Facebook.

«М'яко кажучи, не розумію цей крок від Андрія Фаворова (керівник газового напряму НАК «Нафтогаз України». – ред.). До чого ця бравада, навіщо потрібна ця спроба образити, який цільовий ефект від цього виклику на ринг? В якій цивілізованій країні менеджер державного підприємства може в такій формі провокувати представника акціонера, міністра, нехай і не свого органу управління? Про які інститути після цього може йти мова, про яку культуру управління, кращі практики corporate governance, врешті-решт?» - зауважив він.

Бондар вважає дії Фаворова дуже зухвалими і невиправдано самовпевненими.

«А потім дивуємося, чому знижується рівень підтримки флагмана реформ не тільки серед міжнародних партнерів, а й серед своїх. Цікаво, як на це відреагує Комітет з етики?» - підкреслив Бондар.

Раніше повідомлялося, що керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

Так він відреагував на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною газодобувною компанією «Укргазвидобування», що належить «Нафтогазу України».

В інтерв'ю «Главкому» Насалик, кажучи про екс-директора компанії Олега Прохоренка, заявив: «чесно кажучи, я б набив йому морду».

«На правах в.о. директора «Укргазвидобування» готовий зустрітися з вами в зручний для вас час, щоб обговорити перспективи «Укргазвидобування», нашу інвестиційну програму, чотирирічну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів / рік на родовищах, виснажених на 85%», - відповів міністру Фаворов.

Він додав, що готовий обговорити всі ці питання в офісі Насалика або ж зустрітися на рингу в Одесі. «Там заплановано мій бій в проекті «Бокс білих комірців», - написав Фаворов, припустивши, що організатори вмовлять його опонента помінятися місцями з Ігорем Насаликом.