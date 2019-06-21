Після інтерв‘ю «Главкома» топ-менеджер «Нафтогазу» викликав міністра на ринг



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«Давайте побоксуємо. Давайте подискутуємо. Зв'яжіться зі мною на рингу», - написав Фаворов

Керівник газового напряму НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов запропонував Міністру енергетики Ігорю Насалику зустрітися на рингу і побоксувати

Керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

«Давайте побоксуємо. Давайте подискутуємо. Зв'яжіться зі мною на рингу», - написав Фаворов в своєму facebook.

Так він відреагував на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною газодобувною компанією «Укргазвидобування», що належить «Нафтогазу України».

В інтерв'ю «Главкому» Насалик, кажучи про екс-директора компанії Олега Прохоренко, заявив «чесно кажучи, я б набив йому морду».

«На правах в.о. директора «Укргазвидобування» готовий зустрітися з вами в зручний для вас час, щоб обговорити перспективи «Укргазвидобування», нашу інвестиційну програму, чотирирічну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів / рік на родовищах, виснажених на 85%», - відповів міністру Фаворов.

Він додав, що готовий обговорити всі ці питання в офісі Насалика або ж зустрітися на рингу в Одесі. «Там заплановано мій бій в проекті «Бокс білих комірців», - написав Фаворов, припустивши, що організатори вмовлять його опонента помінятися місцями з Ігорем Насаликом.

«Призовий фонд пропоную віддати на благодійність в газовій галузі», - резюмував топ-менеджер «Нафтогаз України».

Укргазвидобування - найбільша в Україні компанія, що видобуває природний газ. Компанія реалізує, так звану, стратегію 20/20, в рамках якої з 2016 по 2020 рр. видобуток газу на її родовищах повинна була збільшитися до 20 млрд куб. м в рік. Однак вже зараз зрозуміло, що цього не станеться.

Як повідомлялося, в уряді шокували цифрою: «Укргазвидобування» просто утилізувало 40 млрд грн».