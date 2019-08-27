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    В Миколаєві діти під час гри на вулиці знайшли сірчану кислоту

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    <p>Наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає</p> - В Миколаєві діти під час гри на вулиці знайшли сірчану кислоту

    Наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає

    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Випадок стався біля розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі

    У Миколаєві діти знайшли біля розібраного гаража хімічні реактиви, і внаслідок контакту із невідомою речовиною троє з них отримали незначні опіки.

    Про це 27 серпня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    Випадок стався 26 серпня на проспекті Богоявленському в Корабельному районі.

    «До місця було направлено пересувну хіміко-радіометричну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення. У ході хімічної розвідки групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлено, що відкриті ємності містять сірчану кислоту», - повідомили в ДСНС.

    Зазначається, що наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає.

    «Для утилізації решти реактивів задіюватимуться співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно із адміністрацією Корабельного району», - додали в ДСНС.

    До слова,  у Дніпрі дитяча гра ледь не закінчилася трагедією, і призвела до важких наслідків для восьмирічного хлопчика.

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