В Миколаєві діти під час гри на вулиці знайшли сірчану кислоту



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Наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Випадок стався біля розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі

У Миколаєві діти знайшли біля розібраного гаража хімічні реактиви, і внаслідок контакту із невідомою речовиною троє з них отримали незначні опіки.

Про це 27 серпня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Випадок стався 26 серпня на проспекті Богоявленському в Корабельному районі.

«До місця було направлено пересувну хіміко-радіометричну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення. У ході хімічної розвідки групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлено, що відкриті ємності містять сірчану кислоту», - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає.

«Для утилізації решти реактивів задіюватимуться співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно із адміністрацією Корабельного району», - додали в ДСНС.

До слова, у Дніпрі дитяча гра ледь не закінчилася трагедією, і призвела до важких наслідків для восьмирічного хлопчика.