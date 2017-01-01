В Міноборони РФ підтвердили, що пік смертності військових припав на 2014 рік

За офіційними даними, в 2014 році загинуло майже 800 російських військових

Міністерство оборони Росії підтверджує, що пік смертності військових за п'ять років припав на 2014 рік, коли РФ ввела свої підрозділи на територію України. Про це свідчать документи в тендері на страхування військових, передають російські ЗМІ. Повідомляється, що за п'ять років локальний пік смертності в російській армії припав на 2014 рік,



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Російські військові на Донбасі

За офіційними даними, в 2014 році загинуло майже 800 російських військових

Міністерство оборони Росії підтверджує, що пік смертності військових за п'ять років припав на 2014 рік, коли РФ ввела свої підрозділи на територію України.

Про це свідчать документи в тендері на страхування військових, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що за п'ять років локальний пік смертності в російській армії припав на 2014 рік, коли загинули 790 військових. У 2015 році офіційно загинули 593 військових, в 2016 - 626.

Зазначимо, пік смертності російських військових припав на період, коли Росія ввела війська на територію України.

Зокрема, регулярні з'єднання в кількості восьми батальйонів вторглися в середині серпня - на початку вересня і зірвали поточний хід антитерористичної операції на Донбасі, яка передбачала звільнення Донецька і Луганська.

Російська сторона офіційно заперечує участь в конфлікті. У той же час, російські ЗМІ стверджують, що якщо ці дані відповідають дійсності, то російські втрати в ході операції по вторгненню до Україні порівнянні з втратами у Південній Осетії в 2008 році.

Нагадаємо, ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з міномеів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями.