Ситуація у зоні АТО залишається складною: троє військових поранені

За минулу добу зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з міномеів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку Світлодарська дуга залишилася найнестабільнішим місцем



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Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з мінометів різних калібрів та важкої артилерії

За минулу добу зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з міномеів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку Світлодарська дуга залишилася найнестабільнішим місцем протистояння. Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і, з невеликими перервами, тривала фактично впродовж усієї вчорашньої доби. У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалось понад п’ять годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Південного військового округу РФ. У результаті бою ворог поніс втрати – одного вбито і ще двоє поранено. Також, у цьому районі противник з великокаліберних кулеметів турбував захисників Новолуганського.

Наражаючи на небезпеку цивільне населення, окупанти обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки – населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. Цими підступними діями російсько-окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості.

Понад два десятки мін калібру 120-мм було випущено ворогом по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського і Причепилівки.

На донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та піхотного озброєння неодноразово обстрілював опорні пункти поблизу Пісків і Кам’янки.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців Збройних Сил України було поранено. Їх доправлено до медичних установ.

Раніше повідомлялося, що в бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Казах».

Нагадаємо, за позаминулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області.