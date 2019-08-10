  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Джемілєв просить Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим

    • Розсилка
    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв - Джемілєв просить Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим
    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

    Завданням для моніторингової місії стане фіксація на півострові всіх порушень прав людини

    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму. 

    Про це йшлося на зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу, повідомляє офіс гаранта.

    Завданням для моніторингової місії стане фіксація на півострові всіх порушень прав людини. Як уточнили Чубаров і Джемілєв, право фіксувати порушення прав людини вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі. 

    «Вона має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати до Криму», – заявив Чубаров.

    Читайте також

    Зазначимо, що зараз окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів.

    Нагадаємо: Зеленський підтримує створення кримськотатарської автономії – Джемілєв.

    Як повідомлялося, окупанти в Криму продовжили арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір».

    Читайте також
    Крим окупанти ОБСЄ Мустафа Джемілєв ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ