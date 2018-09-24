  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Молдові президента тимчасово відсторонили від виконання обов’язків

    • Розсилка
    В Молдові президента тимчасово відсторонили від виконання обов’язків

    Рішення про тимчасове зупинення повноважень Ігоря Додона ухвалив Конституційний суд Молдови

    Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від займаної посади.

    Про це повідомляє noi.md.

    Приводом для цього рішення стала відмова Додона повторно затвердити запропоновані демократами кандидатури Сільвії Раду і Миколи Чубука на посади міністрів.

    У відповідь на звернення демократів проти президента Конституційний суд країни ухвалив, що були створені передумови для тимчасового зупинення повноважень глави держави.

    Таким чином, підписати укази про призначення міністрів замість президента належить прем'єр-міністру або голові парламенту.

    Раніше Додон вже відмовлявся підписувати укази про призначення двох кандидатів ДПМ на посаду міністрів. У Сільвії Раду, на його думку, немає необхідної професійної підготовки і досвіду для призначення на посаду міністра охорони здоров'я, праці та соціального захисту, а стосовно другого кандидата, Миколи Чубука, запропонованого на посаду міністра сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища, є питання з приводу його непідкупності.

    Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що готовий зустрітися з молдовським колегою Ігорем Додоном, якщо він підтримає територіальну цілісність України

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Молдова політика Ігор Додон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ