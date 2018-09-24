В Молдові президента тимчасово відсторонили від виконання обов’язків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про тимчасове зупинення повноважень Ігоря Додона ухвалив Конституційний суд Молдови

Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від займаної посади.

Про це повідомляє noi.md.

Приводом для цього рішення стала відмова Додона повторно затвердити запропоновані демократами кандидатури Сільвії Раду і Миколи Чубука на посади міністрів.

У відповідь на звернення демократів проти президента Конституційний суд країни ухвалив, що були створені передумови для тимчасового зупинення повноважень глави держави.

Таким чином, підписати укази про призначення міністрів замість президента належить прем'єр-міністру або голові парламенту.

Раніше Додон вже відмовлявся підписувати укази про призначення двох кандидатів ДПМ на посаду міністрів. У Сільвії Раду, на його думку, немає необхідної професійної підготовки і досвіду для призначення на посаду міністра охорони здоров'я, праці та соціального захисту, а стосовно другого кандидата, Миколи Чубука, запропонованого на посаду міністра сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища, є питання з приводу його непідкупності.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що готовий зустрітися з молдовським колегою Ігорем Додоном, якщо він підтримає територіальну цілісність України

Джерело: РБК-Україна