Порошенко розповів, за яких умов зустрінеться з проросійським президентом Молдови



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Петро Порошенко

Президент України чекає від Ігоря Додона визнання територіальної цілісності України

Президент Петро Порошенко готовий зустрітися з молдовським колегою Ігорем Додоном, якщо він підтримає територіальну цілісність України, а тому підтвердить незаконність анексії Криму. Про це глава держави заявив під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

«Днями президент Молдови заявив про те, що він готовий до діалогу. Я зі свого боку теж хочу заявити, що я завжди підтримував таку можливість», - сказав Порошенко.

Він додав, що молдовському главі держави добре відомо про очікування Порошенка на абсолютно чітку підтримку територіальної цілісності та незалежності України, включно з визнанням незаконності анексії Криму. «Чекаємо відповідної твердої позиції від наших сусідів», - підсумував український президент.

Нагадаємо, ще будучи кандидатом на посаду президента Молдови від Соціалістичної партії Ігор Додон заявив, що анексований Крим де-факто є частиною Росії.

Додон є президентом Молдови з грудня 2016 року. Він займає проросійські позиції і вважає, що очолювана ним країна може «зникнути», якщо вступить у Євросоюз.

25 серпня президент Молдови заявив, що готовий до «діалогу, будь-яких контактів» з Україною. Додон зазначив, що напередодні надіслав Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України.