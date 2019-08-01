В МВС пояснили, чому залучили до патрулювань Нацгвардію



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Гвардійці будуть патрулювати в усіх містах та містечках України, а за потреби - у селищах

Нацгвардія продовжує виконувати свої обов’язки в зоні ООС та охороняти важливі державні об’єкти, а на вулицях міст працюватимуть патрульні підрозділи

З 1 серпня на вулиці українських міст вийшли самостійні патрулі Національної гвардії. На зразок європейської системи забезпечення порядку і безпеки на вулицях міст, гвардійці працюватимуть без поліцейських, але в повній взаємодії між підрозділами.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Вже зараз 2013 гвардійців знаходяться на маршрутах. Це 317 піших патрулів, 68 патрулів зі службовими собаками та 104 автомобільних патрулів. Щоб трохи розвантажити особовий склад Національної поліції, міністр внутрішніх справ дав розпорядження на таку роботу», - повідомив Яровий, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

За його словами, керівник територіального органу Національної поліції приймає рішення про залучення гвардійців, виходячи з обстановки, яка складається.

«Гвардійці будуть патрулювати в усіх містах та містечках України, а за потреби - у селищах. Це все в межах Закону України про Національну гвардію», - зауважив Яровий.

У свою чергу голова Національної поліції Сергій Князєв відмітив, що гвардійці будуть нести службу у центрі міст та у найбільш криміногенних районах.

«Щодня на патрулювання вулиць України виходить 2,5 тисячі патрулів поліції. Вони не лише несуть чергування на вулицях, але й виїздять на виклики. Тому МВС пропонує таку сучасну модель несення служби, коли на патрулювання виходять не поліцейський і гвардієць, а лише гвардієць. Тобто НГУ самостійно буде нести службу, але в підпорядкуванні керівникам поліції», - сказав Князєв.

Командувач Національної гвардії Микола Балан наголосив, що НГУ продовжує виконувати свої обов’язки в зоні ООС та охороняти важливі державні об’єкти, а на вулицях міст працюють патрульні підрозділи.

«У складі Національної гвардії є патрульні підрозділи, завдання яких - участь у охороні громадського порядку. Поки ми маємо деякі недоліки в матеріальному забезпечені, наприклад - необхідно комунікувати з Нацполіцією. Для цього треба закупити планшети. Поки ми користуємося технікою поліції, але вже у 2020 році ми закриємо ці питання для комфортного несення служби нашими військовослужбовцями», - повідомив Балан.

Нагадаємо, виконання функцій з охорони громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян цілком відповідає основним завданням Нацгвардії, визначеним у законодавстві.

Раніше в МВС заявили, що гвардійці патрулюватимуть міста п'ять днів на тиждень по шість годин.