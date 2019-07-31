Вулиці українських міст з 1 серпня патрулюватимуть нацгвардійці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патрулюватимуть гвардійці п'ять днів на тиждень по шість годин

Військовослужбовці Національної гвардії з 1 серпня патрулюватимуть вулиці українських міст.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Робимо вулиці безпечнішими! З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції», — йдеться у повідомленні.

За даними МВС, для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2 тисяч патрульних, 100 автівок та 100 службових собак.

Патрулюватимуть гвардійці п'ять днів на тиждень по шість годин.