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    Вулиці українських міст з 1 серпня патрулюватимуть нацгвардійці

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    Вулиці українських міст з 1 серпня патрулюватимуть нацгвардійці

    Патрулюватимуть гвардійці п'ять днів на тиждень по шість годин

    Військовослужбовці Національної гвардії з 1 серпня патрулюватимуть вулиці українських міст.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    «Робимо вулиці безпечнішими! З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції», — йдеться у повідомленні.

    За даними МВС, для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2 тисяч патрульних, 100 автівок та 100 службових собак.

    Патрулюватимуть гвардійці п'ять днів на тиждень по шість годин.

    Національна поліція України МВС Нацгвардія
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