В МЗС порадили Європі готуватися до газової кризи на початку 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль радить Європі готуватися до газової кризи Фото: Главком

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль наголосила на відсутності договору про транзит газу

Україна попередила Євросоюз про ймовірну газову кризу, пов'язану з відсутністю договору про транзит газу через українську газотранспортну систему, Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю Bloomberg, яке цитує «Громадське».

Вона назвала дуже великою вірогідність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового транзитного контракту, що буде діяти з 1 січня 2020 року.

«Поки Росія продовжує відкладати дату проведення тристоронніх переговорів про транзит газу, похмурий сценарій газової кризи варто розглянути серйозніше», — повідомила Зеркаль.

Урядовиця також нагадала, що наразі всі європейські країни, у тому числі України, нарощують обсяги закачування газу до своїх сховищ. Як передає «Громадське», це спричинило неабияку пропозицію газу на європейському ринку, що призвело до обвалу цін на нього. Більше третини всього газу, який споживають у ЄС, надходить з Росії. Більшість цього газу постачають через Україну, яка запропонувала європейським компаніям використати свої підземні сховища газу для нарощення його запасів на опалювальний сезон.

Як повідомляв «Главком», раніше представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що зараз треба допомогти «Нафтогазу» закупити більше газу, щоб нормально пройти зиму, навіть якщо Росія припинить транзит через Україну.