Треба підготуватись до зими на випадок припинення транзиту російського газу – Герус



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Треба зараз закупляти газ, щоб спокійно пройти зиму без транзиту російського газу – представник президента в Кабміні

Зараз треба допомогти «Нафтогазу» закупити більше газу, щоб нормально пройти зиму, навіть якщо Росія припинить транзит через Україну. Про це на брифінгу сказав представник президента в уряді Андрій Герус.

«Зараз одне з важливих питань – допомогти НАК «Нафтогаз» закупити якомога більше газу в підземні сховища газу, щоб ми мали побільше дешевого газу на майбутнє, і щоб ми могли спокійно пройти цю зиму навіть в ситуації, якщо транзит газу через Україну припиниться», - повідомив Герус.

Він додав, що з 1 червня відбувається зниження цін на газ для населення на 6-7%. В різних регіонах це може коливатись. Наприклад, в Києві зниження буде на 6,9%.

Герус це пояснив сприятливою кон’юнктурою на ринку газу.

Він визнав, що рішення по цінам на газ не є президентською компетенцією. «Тим не менше, враховуючи важливість цього питання, ми постійно моніторимо ситуацію. І ми дивимось, яким чином президент може допомогти вирішувати тарифні питання», - пояснив Герус.

Сьогодні «Нафтогаз» повідомив, що ціна природного газу для потреб населення на червень становитиме 5553,89 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника).

Нагадаємо, в січні 2020 року закінчується газова угода між НАК та «Газпромом», укладена в2009 році тодішньою прем’єркою Юлією Тимошенко.