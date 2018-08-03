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    В МЗС повідомили, скільки українців за останні три роки засудила Росія

    • Розсилка
    В МЗС повідомили, скільки українців за останні три роки засудила Росія

    За словами Кирилича, види злочинів, за які були засуджені українці, - різні

    Протягом трьох років у Росії було затримано та засуджено за різні види злочинів понад 2300 громадян України.

    Про це заявив на брифінгу 3 серпня заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

    «Понад 2300 громадян України затримано, засуджено в РФ», - сказав Кирилич.

    Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, він зазначив, що йдеться про дані за три роки, а види злочинів, за які були засуджені українці, - «різні».

    Як відомо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

    Нагадаємо, громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

    Джерело: Укрінформ

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