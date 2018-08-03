В МЗС повідомили, скільки українців за останні три роки засудила Росія



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За словами Кирилича, види злочинів, за які були засуджені українці, - різні

Протягом трьох років у Росії було затримано та засуджено за різні види злочинів понад 2300 громадян України.

Про це заявив на брифінгу 3 серпня заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Понад 2300 громадян України затримано, засуджено в РФ», - сказав Кирилич.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, він зазначив, що йдеться про дані за три роки, а види злочинів, за які були засуджені українці, - «різні».

Як відомо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Нагадаємо, громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Джерело: Укрінформ