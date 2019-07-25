В МЗС Туреччини заявили, що напад на білоруського дипломата не політичний



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Радника посольства Білорусі в Анкарі успішно прооперували

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що чоловіка, що стріляв у радника посольства Білорусі в Анкарі (Туреччина) Олександра Поганшева не було політичних мотивів, «це звичайний злочин».

Про це повідомляє Hurriyet.

Чавушоглу зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стежить за розвитком ситуації.

Зі слів міністра, Поганшева успішно прооперували, і зараз він перебуває в реанімації.

«Дипломата негайно доставили в лікарню, і операція минула успішно. Зараз співробітник посольства перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але вже завтра його можуть перевести в звичайну палату», - сказав Чавушоглу.

Про неполітичний мотив злочину заявив і губернатор Анкари Васіп Сахін.

«Інцидент розслідується за всіма напрямками. Згідно з висновками на першому етапі розслідування, у цього злочину немає політичного аспекту. Розслідування продовжиться під наглядом наших прокурорів»«, - сказав він.

Сахін також розповів журналістам, що радник посольства Білорусі був поранений полковником у відставці, який зробив кілька пострілів, дві кулі влучили в Поганшева.