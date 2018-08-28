В НБУ дали оптимістичний прогноз щодо отримання траншу МВФ



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Заступник голови НБУ Олег Чурій зазначив, що шанси на позитивний перегляд програми співпраці з МВФ дуже високі

У Національному банку України розраховують, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду матиме позитивний результат, і Україна вже до кінця осені отримає транш від МВФ обсягом близько 2 млрд доларів.

Про це під час круглого столу щодо курсу гривні повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

«Шанси на позитивний перегляд (програми співпраці з МВФ - ред.) дуже високі. Наш прогноз – нам вдасться домовитись з МВФ і отримати до кінця осені транш розміром близько 2 млрд доларів», - сказав Чурій.

Він підкреслив, що також це відкриє можливості для співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та отримати ще 1,5 млрд фінансової допомоги.

Як додав Чурій, після цього Україна зможе вийти на ринок євробондів та розмістити їх на близько 1,5 млрд доларів.

Джерело: УНН