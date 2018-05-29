Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих

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Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти

У Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) з України потрапив у масштабну ДТП.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію угорських ЗМІ.

Аварія сталася пізно ввечері у понеділок, 28 травня, на шляху до аеропорту Феріхедь у 18 районі Будапешту.

Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де знаходилося два десятка пасажирів, було знесено.

За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі знаходилися майже 50 пасажирів.

За попередньою інформацією, постраждали 28 людей, серед них 8 – із важкими травмами. Чотирьох травмованих рятувальники діставали з-під уламків.

Про загиблих не повідомляється. Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу, серед них і діти.