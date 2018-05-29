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    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих

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    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Фото: Index

    Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти

    У Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) з України потрапив у масштабну ДТП.

    Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію угорських ЗМІ.

    Аварія сталася пізно ввечері у понеділок, 28 травня, на шляху до аеропорту Феріхедь у 18 районі Будапешту.

    Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де знаходилося два десятка пасажирів, було знесено.

    За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі знаходилися майже 50 пасажирів.

    За попередньою інформацією, постраждали 28 людей, серед них 8 – із важкими травмами. Чотирьох травмованих рятувальники діставали з-під уламків.

    Про загиблих не повідомляється. Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

    Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

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    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Туристичний автобус з України розбився у Будапешті, десятки травмованих
    Фото: Index

    Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу, серед них і діти.

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