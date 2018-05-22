В Німеччині суд заборонив прокуратурі видавати Пучдемона Іспанії

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Карлес Пучдемон

Відеоматеріали, якими Мадрид постарався перекваліфікувати діяння Пучдемона в розряд «заколоту», суд не переконали

Впродовж вівторка німецька прокуратура прийняла рішення щодо запуску процедури екстрадиції обвинуваченого у сепаратизмі колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, на що суд відповів відмовою.

Про свою незгоду з діями обласної прокуратури Вищий суд землі Шлезвіг-Гольштайн повідомляє на своєму сайті.

«Згідно з попередньою оцінкою сенату, попередня міра ордера на видачу залишається незмінною», - йдеться в постанові.

Пояснюється, що мова йде про підтвердження відмови у проханні генерального прокурора землі у процедурі екстрадиції від 5 квітня. Надані іспанською стороною нові відеоматеріали, якими Мадрид постарався перекваліфікувати діяння Пучдемона в розряд «заколоту», суд не переконали.

«Сенат, як і раніше, не бачить у звинуваченні в заколоті фактів наявності державної зради (яка карається за німецьким законодавством, - ред.)», - йдеться в постанові.

Ним же суд відмовився повертати політика до слідчої камери, не вважаючи його здатним до втечі.

Нагадаємо, 15 квітня на вулиці Барселони вийшли люди з вимогами звільнити каталонських політиків.

Акція відбувалася за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.