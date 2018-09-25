У Новоград-Волинському зірвана вітром покрівля травмувала жінку



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Фото: Facebook Новоград-Волинської міської ради

Негода завдала численних збитків приватному та комунальному майну

На Житомирщині в результаті шквальних поривів вітру у Новоград-Волинському було травмовано людину та завдано збитків приватному та комунальному майну.

Про це повідомляє Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради.

«Внаслідок негоди уламками зірваної покрівлі завдано тілесних ушкоджень місцевій жительці, а саме: закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітини. Загрози життю немає», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на території міста було повалено близько двох десятків дерев, пошкоджені лінії електропередач та зламано дві бетонні опори.

Роботи щодо відновленню електропостачання продовжуються.

Крім того, під час буревію було пошкоджено автомобіль місцевого жителя. Також поламані дерева пошкодили пам’ятники на території кладовища по вул. Чехова. Деякі з повалених дерев перекрили проїзд автомобільного транспорту, проте завдяки оперативній роботі комунальних підприємств, перешкоди на проїзній частині було усунено протягом 30 хвилин.

Зафіксовано також випадки пошкодження будинків приватного сектору. «Роботи по усуненню наслідків негоди продовжуються», - заявили в міськраді.

Раніше повідомлялося, що на заході України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру, який подекуди сягав до 25 метрів за секунду, 24 вересня були зафіксовані численні випадки повалення дерев.