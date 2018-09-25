На заході України негода масово повалила дерева



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Фото: Прес-служба ДСНС України

У смт Клевань дерево впало на приватний житловий будинок та заблокувало вхід

На заході України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру, який подекуди сягав до 25 метрів за секунду, 24 вересня були зафіксовані численні випадки повалення дерев.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зокрема, підрозділи Служби порятунку Рівненщини звільняли проїжджі частини місцевих доріг від повалених дерев у Рівненському, Дубенському, Сарненському та Корецькому районах.

У смт Клевань дерево впало на будинок та заблокувало вхід, де перебували малолітні діти. Рятувальники завдяки спеціальних інструментів розчистили вхід.

У Луцьку у 5-поверховому будинку на вулиці Степана Бандери була пошкоджена вітром балконна рама.

У Львівській області рятувальники здійснили три виїзди на порізку дерев, що впали на проїжджу частину доріг на території с. Демня Сколівського району, с. Бабино Самбірського району, а також с. Нежухів Стрийського району.

Нагадаємо, станом на 25 вересня через негоду в Україні без електропостачання залишаються 205 населених пунктів у семи областях.