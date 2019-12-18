В ОБСЄ розповіли, чим закінчилися важкі переговори в Мінську



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Переговори йшли важко, представники Росії не йшли на поступки і на засіданні гуманітарної підгрупи, і на зустрічі самої ТКГ

На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що відбувалося 18 грудня в Мінську, не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Про це повідомив за підсумками переговорів Спеціальний представник голови ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

«Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими, щоб реалізувати домовленості у Парижі. Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього», – сказав Сайдік.

Головним питанням була реалізація паризької домовленості лідерів «нормандського четвірки» щодо обміну полоненими до Нового року.

Переговори йшли важко, представники Росії не йшли на поступки і на засіданні гуманітарної підгрупи, і на зустрічі самої ТКГ, сказав представник делегації України. Вони вимагали, щоб Україна домовлялася з ОРДЛО.

Делегаціям довелося призначити ще одне засідання для обговорення питання обміну, яке почалося о 20:00 і затягнулося до пізнього вечора.

Представники ОРДЛО звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну.

Обмін мав би відбутися до Нового року, як домовилися лідери України, Німеччини, Франції і Росії на саміті у Парижі. Але списки не узгоджені, остаточних цифр на обмін наразі немає, сказала представниця угруповання «ДНР» Наталія Ніканорова.

Нові ділянки для розведення сил і засобів ураження також не узгоджені.

Водночас ТКГ схвалила заяву про прихильність сторін дотриманню режиму тиші, який було оголошено у липні, і який постійно порушується.

Джерело: Радіо Свобода