В ОБСЄ відреагували на заборону в’їзду в Україну італійському журналісту



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В ДПСУ пояснили, що журналіста Марка Іннаро не пропустили через український кордон через відсутність акредитації ЦВК та антиукраїнські публікації

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований відмовою у в'їзді в Україну італійського журналіста RAI Марка Іннаро.

Про це 25 березня повідомила прес-служба ОБСЄ.

«Мене турбує відмова у в'їзді журналісту RAI Марку Іннаро в Україні. Іннаро, як і інші іноземні журналісти, приїхав в Україну для висвітлення президентських виборів. Я нагадую, що держави-учасниці ОБСЄ прагнуть полегшити в'їзд журналістів з інших держав-учасників, коли метою є участь у журналістській діяльності. Я закликаю владу утримуватися від створення перешкод, що заважають журналістам в'їжджати в країну в цей важливий час. Такі перешкоди можуть перешкоджати вільному потоку інформації та перешкоджати свободі ЗМІ», - заявив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна не пустила італійського журналіста державного телебачення RAI Марка Іннаро, який працює в Росії, для висвітлення виборів президента.

В ДПСУ пояснили, що журналіста не пропустили через український кордон через відсутність акредитації ЦВК та антиукраїнські публікації.

Також прикордонники 24 березня не пропустили в Україну двох російських акторів, які раніше незаконно відвідували Крим.

Джерело: УНН