В Україну не пустили двох російських акторів



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За даними ДПСУ, від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва

Обидва актори, як виявилося, раніше незаконно їздили в тимчасово окупований Крим

Прикордонники 24 березня не пропустили в Україну двох російських акторів, які раніше незаконно відвідували Крим.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Двох акторів театру та кіно, громадян Росії, було не пропущено в Україну через незаконне відвідування Криму. Одного з них виявили в аеропорту «Бориспіль». Іноземець прилетів рейсом з Мінська. З’ясувалося, що він незаконно їздив в тимчасово окупований Крим. Інший російський актор, який також всупереч українському законодавству перебував в Криму, прилетів в Україну через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь у зйомках серіалу», - розповіли у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що за порушення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.

За даними ДПСУ, від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва.

Нагадаємо, раніше прикордонники вилучили у настоятеля незаконно збудованої каплиці Російської православної церкви в Україні, що на вул. Десятинній у Києві Харона український закордонний паспорт, оскільки у нього є громадянство кількох країн.

Крім того, як повідомили у Держприкордонслужбі, виявилося, що священик займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом «русского мира».