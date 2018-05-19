В ОБСЄ закликали сторони конфлікту на Донбасі до розведення сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг

«Якщо не буде розведено сили, то ситуація не зміниться», прогнозують в ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг закликав сторони конфлікту в регіоні до розведення сил і відведення озброєння.

Про це він сказав під час прес-конференції в окупованому Донецьку, повідомляє «Радіо Свобода».

«Якщо не буде розведено сили, то ситуація не зміниться, але разом із ними потрібно також відвести і важке озброєння», – заявив Хуг.

Він додав, що спостерігачі останнім часом фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та жертв серед мирного населення по обидві сторони лінії розмежування.

«Принаймні про 20 жертв серед цивільного населення нам повідомили, і близько 50 відсотків випадків ми вже підтвердили», – зазначив Хуг, не уточнивши період часу, про який іде мова.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Хуг минулої ночі провів термінову зустріч з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.