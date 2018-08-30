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    В одіозної глави Ради Федерації Матвієнко помер чоловік

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    Валентина Матвієнко - В одіозної глави Ради Федерації Матвієнко помер чоловік
    Валентина Матвієнко

    У чоловіка російської чиновниці були проблеми із здоров'ям

    Помер чоловік спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік Матвієнко давно хворів, повідомило «РИА Новости» джерело.

    «Він, на жаль, давно вже хворів, серйозні проблеми зі здоров'ям», — сказало джерело.

    Прес-служба Ради Федерації підтвердила, що чоловік Матвієнко помер у четвер.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже встиг висловити співчуття Валентині Матвієнко у зв'язку зі смертю її чоловіка, повідомила прес-служба білоруського лідера.

    Нагадаємо, Валентина Матвієнко - родом з України. Їй заборонений в'їзд на територію нашої країни згідно з рішенням РНБО.

    Також нагадаємо, що у четвер, 30 серпня, на 81 році життя помер Йосип Кобзон. Останній місяць він провів у лікарні.

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