У Москві помер Йосип Кобзон



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Артист довгий час боровся з раком

У Москві на 81-му році життя помер відомий радянський і російський співак Йосип Кобзон. Артист довгий час боровся з раком.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Стан Кобзона різко погіршився 20 липня. Він був госпіталізований потайки: інформація про це просочилася в пресу тільки через кілька днів.

Співака у важкому стані помістили в реанімацію. Його організм дав збій, органи почали відмовляти.

Через тиждень після госпіталізації з'явилися дані, що Кобзон не може дихати самостійно. Його підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Як відомо, Кобзон народився в Україні і мав звання Народного артиста України. Артист підтримував російську агресію в Україні і співав на непідконтрольних територіях.

Кобзону був заборонений в'їзд до Латвії і України (з 2014 року), а також на територію Європейського союзу (з 2015 року).