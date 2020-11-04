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    В Офісі президента назвали пріоритетну кандидатуру на місце Трофімова

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    Кирило Тимошенко - В Офісі президента назвали пріоритетну кандидатуру на місце Трофімова
    Кирило Тимошенко
    Фото: Офіс президента України

    Заступник голови ОП Кирило Тимошенко «пріоритетний кандидат» на посаду першого заступника голови Офісу

    За словами радника з комунікацій глави Офісу президента Михайла Подоляка, у Тимошенка є великі шанси отримати саме цю посаду. Про це Подоляк заявив у коментарі НВ.

    «Є пріоритетна кандидатура — Кирило Тимошенко. Президент і глава Офісу зараз це обговорюють», — сказав Подоляк.

    4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

    Трофімова пов'язують з УПЦ Московського патріархату, зокрема, чиновник був помічений у літургії в монастирі Московської церкви під Києвом. Одягнутий Трофімов був в облачення диякона. 

    Володимир Зеленський Офис президента Сергій Трофімов Кирило Тимошенко
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