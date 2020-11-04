В Офісі президента назвали пріоритетну кандидатуру на місце Трофімова

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко «пріоритетний кандидат» на посаду першого заступника голови Офісу

За словами радника з комунікацій глави Офісу президента Михайла Подоляка, у Тимошенка є великі шанси отримати саме цю посаду. Про це Подоляк заявив у коментарі НВ.

«Є пріоритетна кандидатура — Кирило Тимошенко. Президент і глава Офісу зараз це обговорюють», — сказав Подоляк.

4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

Трофімова пов'язують з УПЦ Московського патріархату, зокрема, чиновник був помічений у літургії в монастирі Московської церкви під Києвом. Одягнутий Трофімов був в облачення диякона.