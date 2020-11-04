Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента

Сергій Трофімов подав заяву про звільнення з посади

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова позаштатним радником

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Він призначений позаштатним радником Зеленського.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

У документі вказано, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

Нещодавно Главком писав, що Трофімов взяв шлюб. Вінчав його очільник РПЦ в Україні Онуфрій. Між іншим, про свою наречену Настю Трофімов розповідав ще в інтерв’ю Главкому. У квітні чиновник повідомив нашим журналістам, що має намір одружитися.

Перед цим Сергій Трофімов взяв участь у літургії в монастирі Московської церкви під Києвом.

Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».

У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.



