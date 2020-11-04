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    Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента

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    Сергій Трофімов подав заяву про звільнення з посади&nbsp; - Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента
    Сергій Трофімов подав заяву про звільнення з посади 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Іншим указом Зеленський призначив Трофімова позаштатним радником

    Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Він призначений позаштатним радником Зеленського.

    Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

    У документі вказано, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою.

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    Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

    Нещодавно Главком писав, що Трофімов взяв шлюб. Вінчав його очільник РПЦ в Україні Онуфрій. Між іншим, про свою наречену Настю Трофімов розповідав ще в інтерв’ю Главкому. У квітні чиновник повідомив нашим журналістам, що має намір одружитися.

    Перед цим Сергій Трофімов взяв участь у літургії в монастирі Московської церкви під Києвом.

    Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».

    У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.


    Володимир Зеленський Сергій Трофімов Офіс президента
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