Один з керівників Офісу президента прислужує керівникам Московської церкви (фото)
Перший заступник Єрмака взяв участь у літургії в Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі УПЦ МП
На літургії у монастирі Московської церкви під Києвом взяв участь перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.
«Людина, дуже схожа на першого заступника керівника Офісу Президента України, прислуговує очільнику Митрополії Російської Церкви в Україні. За розподілом обов’язків цей перший заступник відповідає за взаємодію з головами облдержадміністрацій, які відповідають за реєстрацію статутів релігійних громад», – про це на сторінці у Фейсбук написав заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Євстратій Зоря.
Всі присутні зухвало ігнорували масковий режим і дотримання соціальної дистанції.
Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».
У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.