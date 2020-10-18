Один з керівників Офісу президента прислужує керівникам Московської церкви (фото)



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Трофімов прислуговує очільнику Митрополії Російської Церкви в Україні Фото Фейсбук Митрополита Антонія

Перший заступник Єрмака взяв участь у літургії в Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі УПЦ МП

На літургії у монастирі Московської церкви під Києвом взяв участь перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.

«Людина, дуже схожа на першого заступника керівника Офісу Президента України, прислуговує очільнику Митрополії Російської Церкви в Україні. За розподілом обов’язків цей перший заступник відповідає за взаємодію з головами облдержадміністрацій, які відповідають за реєстрацію статутів релігійних громад», – про це на сторінці у Фейсбук написав заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Євстратій Зоря.

Всі присутні зухвало ігнорували масковий режим і дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».

У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.