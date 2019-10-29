В окупованій Феодосії море стало фіолетовим (фото)



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У Феодосії скаржаться на сильний сморід біля набережної

В окупованому Криму у Феодосії могла статися екологічна катастрофа - біля набережної вода забарвилася у фіолетовий колір, і місцеві скаржаться на сильний сморід. В мережі опубліковано відповідне фото і відео.

За словами блогера Олександра Горного, аналогічна ситуація сталася близько півроку тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море. Про це він написав у своєму Facebook.

«Чи була екологічна катастрофа прямо навпроти музею Айвазовського, де регулярно стікає л**но, а кілька днів тому полився шмурдяк? Місцева «влада» мовчить, це їх фірмовий стиль - тримати анус на прищіпці», - обурюється чоловік.

Також він зазначив, що коли цього літа «фонтан л**на» вирвався прямо на пляжі, коментарів від «влади» і належної реакції не було.

Горний пише, що на набережній ллється вже не фіолетова рідина, але вода із запахом екскрементів.

«Молочна ріка, кисільні береги це вже не те. Феодосія запускає новий бренд - Багряні ріки! Знято вчора о 12 годин дня, стоїть винний запах. Судячи з усього, якийсь винзавод (цікаво який, в межах Феодосії є тільки один) злив у лівньовку виноматеріали», - йдеться у публікації Олександра Таліпова на сторінці в Facebook в описі до відео.

Він із сарказмом додав, що в офіційній заяві щодо інциденту «влада» ймовірно розкаже, що «це після дощу екологічна чиста водиця з травками».