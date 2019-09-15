В окупованому Криму закрили два пляжі



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Пляжі закрили через невідповідність санітарним нормам

У Росспоживнагляді 13 вересня винесли постанову про тимчасове обмеження купання на двох пляжах в Бахчисарайському районі і Севастополі.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, пляжі закрили, тому що вода не відповідає санітарним нормам.

«За результатами досліджень проби не відповідали вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками (Бахчисарайський район, місто Севастополь). За фактами виявлених нестандартних проб морської води територіальними відділами винесені постанови про тимчасове обмеження купання», – йдеться у повідомленні.

В кінці серпня в Росспоживнагляді винесли постанову про тимчасове обмеження купання на восьми пляжах Криму та Севастополі.

Нагадаємо, в анексованому Криму вовк покусав людей.