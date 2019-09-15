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    Події в Україні

    В окупованому Криму закрили два пляжі

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    В окупованому Криму закрили два пляжі

    Пляжі закрили через невідповідність санітарним нормам

    У Росспоживнагляді 13 вересня винесли постанову про тимчасове обмеження купання на двох пляжах в Бахчисарайському районі і Севастополі.

    Про це повідомляють «Крим.Реалії».

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    Згідно з повідомленням, пляжі закрили, тому що вода не відповідає санітарним нормам.

    «За результатами досліджень проби не відповідали вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками (Бахчисарайський район, місто Севастополь). За фактами виявлених нестандартних проб морської води територіальними відділами винесені постанови про тимчасове обмеження купання», – йдеться у повідомленні.

    В кінці серпня в Росспоживнагляді винесли постанову про тимчасове обмеження купання на восьми пляжах Криму та Севастополі.

    Нагадаємо, в анексованому Криму вовк покусав людей.

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