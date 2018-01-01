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    В окупований Крим зібралася делегація з Африки

    Візит делегації з африканської республіки Бенін триватиме тиждень
    Тимчасово окупований Росією Крим відвідає делегація з африканської республіки Бенін. Про це повідомляє «Риа Новости». Делегація прибуде 12 лютого на запрошення «Фонду розвитку ідей миру «Миротворець». До її складу увійдуть президент організації «Дім Африки» Одунламі Серж Фокас і мер міста
    • Сьогодні, 06:39
    • Розсилка
    Крим
    Крим

    Візит делегації з африканської республіки Бенін триватиме тиждень

    Тимчасово окупований Росією Крим відвідає делегація з африканської республіки Бенін.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    Делегація прибуде 12 лютого на запрошення «Фонду розвитку ідей миру «Миротворець». До її складу увійдуть президент організації «Дім Африки» Одунламі Серж Фокас і мер міста Абомей-Калаві Жорж Бада.

    «Мета візиту - ознайомча поїздка. Візит триватиме тиждень. Ми хочемо показати, що Крим - це територія миру», - сказав директор «фонду» Артур Ксенофонтов. 

    Делегація планує обговорити питання «партнерської співпраці», а також зустрітися з представниками кримської окупаційної  влади.

    Нагадаємо, німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.

    Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.

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