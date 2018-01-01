В окупований Крим зібралася делегація з Африки

Візит делегації з африканської республіки Бенін триватиме тиждень

Тимчасово окупований Росією Крим відвідає делегація з африканської республіки Бенін. Про це повідомляє «Риа Новости». Делегація прибуде 12 лютого на запрошення «Фонду розвитку ідей миру «Миротворець». До її складу увійдуть президент організації «Дім Африки» Одунламі Серж Фокас і мер міста