В окупований Крим зібралася делегація з Африки
- Сьогодні, 06:39
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Візит делегації з африканської республіки Бенін триватиме тиждень
Тимчасово окупований Росією Крим відвідає делегація з африканської республіки Бенін.
Про це повідомляє «Риа Новости».
Делегація прибуде 12 лютого на запрошення «Фонду розвитку ідей миру «Миротворець». До її складу увійдуть президент організації «Дім Африки» Одунламі Серж Фокас і мер міста Абомей-Калаві Жорж Бада.
«Мета візиту - ознайомча поїздка. Візит триватиме тиждень. Ми хочемо показати, що Крим - це територія миру», - сказав директор «фонду» Артур Ксенофонтов.
Делегація планує обговорити питання «партнерської співпраці», а також зустрітися з представниками кримської окупаційної влади.
Нагадаємо, німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.
Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.