В окупованому Донецьку чоловік підірвав себе гранатою на зупинці

Чоловік помер від отриманих травм внаслідок вибуху ручної гранати

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у Донецьку загибель чоловіка внаслідок вибуху гранати. Це сталося на зупинці громадського транспорту на вулиці Кірова, 56. Як йдеться в звіті СММ ОБСЄ, 17 січня співробітники моргу в Калінінському районі окупованого Донецька розповіли команді Місії, що 11 січня в морг було доставлено тіло чоловіка 1970 року



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Чоловік помер від отриманих травм внаслідок вибуху ручної гранати

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у Донецьку загибель чоловіка внаслідок вибуху гранати. Це сталося на зупинці громадського транспорту на вулиці Кірова, 56.

Як йдеться в звіті СММ ОБСЄ, 17 січня співробітники моргу в Калінінському районі окупованого Донецька розповіли команді Місії, що 11 січня в морг було доставлено тіло чоловіка 1970 року народження.

«За їх словами, відповідно до результатів розтину встановлено, що чоловік помер від отриманих травм внаслідок вибуху ручної гранати», – йдеться в звіті.

Спостерігачі також повідомили, що 18 січня дружина загиблого повідомила спостерігачам, що члени «ДНР» сказали їй про те, що вони виявили фрагменти гранати в руках чоловіка після того, як на автобусній зупинці на вул. Кірова, 56, прогримів вибух.

При цьому за свідченнями очевидців, вибух на зупинці громадського транспорту, внаслідок якого загинув чоловік, прогримів ще 11 січня.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік підірвав себе насмерть на зупинці міського транспорту біля кондитерської фабрики.