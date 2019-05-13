В окупованому Донецьку вбили сина топ-чиновника



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Євгеній Аліпов був убитий у власній квартирі пострілом у скроню

Син екс-заступника українського міністерства ЖКГ був убитий у власній квартирі

В окупованому Донецьку вбили Євгена Аліпова - сина Олександра Аліпова, виконуючого обов'язки керівника республіканської служби з тарифів «ДНР», а до цього працював заступником мера Горлівки.

Євгеній Аліпов був убитий у власній квартирі пострілом у скроню. Поховали його в окупованому Донецьку.

Видання Gorlovka.ua повідомляє, що Аліпова молодшого було вбито на початку травня. Діяльність загиблого під час окупації невідома, а до 2014 року він очолював ринок «Господар«.

Свої співчуття батьку вбитого на своїй сторінці у Facebook висловив незаконний голова Горлівки Іван Приходько.

«Шановний Олександре Миколайовичу, від імені всіх горлівчан прийміть щирі співчуття у зв'язку зі смертю сина... Смерть дитини – це горе, проти якого немає ліків, горе, ні з чим не порівнянне!» – написав Приходько.

За часів української влади Олександр Аліпов обіймав посаду першого заступника міністра ЖКГ. Згодом його призначили заступником мера Горлівки. Після окупації міста у 2014 році він перейшов на службу у так звану ДНР. Він уродженець Горлівки, але проживає в Донецьку та має три вищі освіти.

У 2016 році проти нього було висунуто звинувачення. Прокуратура підозрювала «заступника міністра ДНР» Олександра Аліпова у крадіжці газу на загальну суму 162 мільйони гривень. Він був готовий спілкуватися з представниками українського правосуддя через Skype і говорив, що не ховається ні від кого, а живе і працює у Донецьку.