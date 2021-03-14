В окупованому Криму хочуть побудувати опріснювачі морської води

Названа ціна першого опріснювача води для окупованого Криму

У анексованому Криму назвали вартість першої опріснювальної станції, яку планують розмістити в Ялті. Її побудують за 3 млрд російських рублів (майже $ 41 млн - ред.).

Такі дані озвучив так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

«Упевнений, що тільки опріснення дасть гарантований результат. Щодо ялтинського майданчика готується техніко-економічне обґрунтування, приблизний обсяг коштів майже 3 млрд рублів, джерела фінансування є. В принципі до роботи вже приступили», - сказав Аксьонов під час брифінгу.

Він додав, що технічні параметри установки і виробник названі не були через режим санкцій.

Раніше Аксьонов заявляв, що підрядник готовий приступити до будівництва опріснювачів в Криму, щоб вирішити проблему дефіциту води. Він заявив, що перші опріснювальні установки розташують в селищі Фрунзе Сакського району для водопостачання Сімферополя і в Ялтинському регіоні.