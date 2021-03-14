  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В окупованому Криму хочуть побудувати опріснювачі морської води

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В окупованому Криму хочуть побудувати опріснювачі морської води

    Названа ціна першого опріснювача води для окупованого Криму

    У анексованому Криму назвали вартість першої опріснювальної станції, яку планують розмістити в Ялті. Її побудують за 3 млрд російських рублів (майже $ 41 млн - ред.).

    Такі дані озвучив так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

    «Упевнений, що тільки опріснення дасть гарантований результат. Щодо ялтинського майданчика готується техніко-економічне обґрунтування, приблизний обсяг коштів майже 3 млрд рублів, джерела фінансування є. В принципі до роботи вже приступили», - сказав Аксьонов під час брифінгу.

    Він додав, що технічні параметри установки і виробник названі не були через режим санкцій.

    Раніше Аксьонов заявляв, що підрядник готовий приступити до будівництва опріснювачів в Криму, щоб вирішити проблему дефіциту води. Він заявив, що перші опріснювальні установки розташують в селищі Фрунзе Сакського району для водопостачання Сімферополя і в Ялтинському регіоні.

    Теги: фінансування водопостачання час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies