РНБО ухвалило проект стратегії деокупації Криму

У 2014 році Росія анексувала Крим

Робота над проектом «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь» тривала понад рік

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь». Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу по завершенні засідання Радбезу.

За його словами, робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

«Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму», – заявив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що «ланцюжок зради почався не в 2014 році, а в 2010-му», коли були ратифіковані так звані Харківські угоди.

«Без підтримки народних депутатів, які своїм голосуванням ратифікували Харківські угоди, фактично відчинивши двері військовому вторгненню, не могли б відбутися спроба анексії Криму та тимчасова окупація окремих районів Донецької і Луганської областей», - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, РНБО доручила Службі безпеки України з’ясувати, у який спосіб 236 депутатів Верховної Ради у 2010 році голосували за ратифікацію Харківських угоди.