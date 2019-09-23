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    В окупованому Криму Михалков відкрив «міжнародний» кінофестиваль

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    <p>Російський режисер Микита Михалков на відкритті фестивалю &laquo;Євразійський міст&raquo; в окупованій Ялті</p> - В окупованому Криму Михалков відкрив «міжнародний» кінофестиваль

    Російський режисер Микита Михалков на відкритті фестивалю «Євразійський міст» в окупованій Ялті

    На фестивалі планують показати фільми з Росії та деяких інших країн, у тому числі Італії, Іспанії, Великої Британії

    Окупаційна влада Криму відкрила у неділю в Ялті кінофестиваль «Євразійський міст» заявивши про участь у ньому представників країн Євросоюзу.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    У церемонії відкриття фестивалю взяли участь російські режисери Микита Михалков, Віктор Мережко, а також «глава Криму» Сергій Аксьонов.

    Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.

    Як зазначається, організатори фестивалю стверджують, що до складу журі конкурсу документального кіно, крім росіян, увійшли кінематографісти з Франції, Південної Кореї, Болгарії, Іспанії.

    Також на фестивалі планують показати фільми з Росії та деяких інших країн, у тому числі Італії, Іспанії, Великої Британії.

    Фестиваль «Євразійський міст» уперше відбувся у 2016 році.  Ідея його створення належить Микиті Михалкову. 

    Раніше МЗС України офіційно застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

    До слова,  вчора фільм про Голодомор в Україні переміг на фестивалі польських художніх фільмів.

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