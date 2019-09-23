В окупованому Криму Михалков відкрив «міжнародний» кінофестиваль



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Російський режисер Микита Михалков на відкритті фестивалю «Євразійський міст» в окупованій Ялті

На фестивалі планують показати фільми з Росії та деяких інших країн, у тому числі Італії, Іспанії, Великої Британії

Окупаційна влада Криму відкрила у неділю в Ялті кінофестиваль «Євразійський міст» заявивши про участь у ньому представників країн Євросоюзу.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

У церемонії відкриття фестивалю взяли участь російські режисери Микита Михалков, Віктор Мережко, а також «глава Криму» Сергій Аксьонов.

Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.

Як зазначається, організатори фестивалю стверджують, що до складу журі конкурсу документального кіно, крім росіян, увійшли кінематографісти з Франції, Південної Кореї, Болгарії, Іспанії.

Також на фестивалі планують показати фільми з Росії та деяких інших країн, у тому числі Італії, Іспанії, Великої Британії.

Фестиваль «Євразійський міст» уперше відбувся у 2016 році. Ідея його створення належить Микиті Михалкову.

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