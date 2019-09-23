Фільм про Голодомор в Україні переміг на фестивалі польських художніх фільмів



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Фільм знято в копродукції України, Польщі та Великої Британії, зйомки відбувалися в усіх трьох країнах

Головну нагороду фестивалю виборювали 19 кінокартин

Історична драма «Містер Джонс» спільного виробництва України, Польщі та Британії здобула перемогу на 44-му фестивалі польських художніх фільмів у Гдині.

Головну нагороду – «Золотого лева» - отримала режисер фільму Агнєшка Голланд, повідомляє «Укрінформ».

Загалом головну нагороду фестивалю виборювали 19 кінокартин.

У фільмі Mr. Jones розповідається про валлійського репортера Гарета Джонса, який у 1933 році приїхав до СРСР і розслідував події Голодомору. Він першим у західній пресі розповів про голод в Україні.

Фільм знято в копродукції України, Польщі та Великої Британії, зйомки відбувалися в усіх трьох країнах.

Україна витратила на стрічку 26 млн грн, а загальний її бюджет становить 262,2 млн грн. Прем’єра відбулася в лютому на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

У прокаті в Польщі фільм з’явиться 25 жовтня під назвою «Громадянин Джонс», а в Україні – 28 листопада під назвою «Ціна правди».

Нещодавно компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор «Ціна правди» виробництва України, Польщі та Великої Британії.