  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Фільм про Голодомор в Україні переміг на фестивалі польських художніх фільмів

    • Розсилка
    <span>Фільм знято в копродукції України, Польщі та&nbsp;Великої Британії, зйомки відбувалися в усіх трьох країнах</span> - Фільм про Голодомор в Україні переміг на фестивалі польських художніх фільмів
    Фільм знято в копродукції України, Польщі та Великої Британії, зйомки відбувалися в усіх трьох країнах

    Головну нагороду фестивалю виборювали 19 кінокартин

    Історична драма «Містер Джонс» спільного виробництва України, Польщі та Британії здобула перемогу на 44-му фестивалі польських художніх фільмів у Гдині.

    Головну нагороду – «Золотого лева» - отримала режисер фільму Агнєшка Голланд, повідомляє «Укрінформ».

    Загалом головну нагороду фестивалю виборювали 19 кінокартин.

    У фільмі Mr. Jones розповідається про валлійського репортера Гарета Джонса, який у 1933 році приїхав до СРСР і розслідував події Голодомору. Він першим у західній пресі розповів про голод в Україні.

    Фільм знято в копродукції України, Польщі та Великої Британії, зйомки відбувалися в усіх трьох країнах.

    Україна витратила на стрічку 26 млн грн, а загальний її бюджет становить 262,2 млн грн. Прем’єра відбулася в лютому на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

    У прокаті в Польщі фільм з’явиться 25 жовтня під назвою «Громадянин Джонс», а в Україні – 28 листопада під назвою «Ціна правди».

    Нещодавно компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор «Ціна правди» виробництва України, Польщі та Великої Британії.

    Читайте також
    Польща культура Україна Голодомор 1932-1933 років фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ