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    В окупованому Криму померла біла тигриця Тигрюля

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    В окупованому Криму померла біла тигриця Тигрюля

    Тигрюля стала першим білим тигром в Україні

    В окупованому Криму в ялтинському зоопарку «Казка»померла знаменита біла бенгальська тигриця Тигрюля, яку у 2009 році подарували тодішньому прем’єр-міністру, а нині кандидату в президенти України, Юлії Тимошенко.

    Про це йдеться в сюжеті програми «Репортер».

    Юлія Тимошенко віддала тварину в зоопарк для виховання. Так Тигрюля стала першим білим тигром в Україні.

    Тимошенко активно використовувала Тигрюлю у колишній виборчій кампанії, портрети з твариною були на білбордах по всій країні.

    Адміністрація зоопарку встановлює причину смерті тигриці, але за попередніми даними, вона померла від старості.

    Минулого року через аномальні морози загинули троє її тигренят.

    Крим Юлія Тимошенко зоопарк
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