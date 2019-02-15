В окупованому Криму померла біла тигриця Тигрюля



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Тигрюля стала першим білим тигром в Україні

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В окупованому Криму в ялтинському зоопарку «Казкапомерла знаменита біла бенгальська тигриця Тигрюля, яку у 2009 році подарували тодішньому прем’єр-міністру, а нині кандидату в президенти України, Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в сюжеті програми «Репортер».

Юлія Тимошенко віддала тварину в зоопарк для виховання. Так Тигрюля стала першим білим тигром в Україні.

Тимошенко активно використовувала Тигрюлю у колишній виборчій кампанії, портрети з твариною були на білбордах по всій країні.

Адміністрація зоопарку встановлює причину смерті тигриці, але за попередніми даними, вона померла від старості.

Минулого року через аномальні морози загинули троє її тигренят.