  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В окупованому Криму пронісся смерч

    • Розсилка
    На Крим обрушився смерч: мешканців закликають утриматися від поїздок - В окупованому Криму пронісся смерч
    На Крим обрушився смерч: мешканців закликають утриматися від поїздок

    Очікується, що важкі погодні умови збережуться на півострові до 9 числа

    На південний берег анексованого Криму обрушився смерч, який супроводжувався зливою та сильним вітром. Атмосферне явище спостерігали мешканці Феодосії та Судака.

    Стихія накрила берег Криму 6 вересня, однак очікується, що важкі погодні умови збережуться на півострові до 9 числа.

    Користувачі соцмереж опублікували фото смерча. На фото видно, як над морем нависла чорна хмара, а з неї можна побачити воронкоподібний вихор та блискавки.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч
    В окупованому Криму пронісся смерч

    За інформацією місцевих ЗМІ, деякі населені пункти залишилися без світла через негоду. У Ялті після зливи затопило підземний перехід та низку вулиць.

    Гідрометцентр Криму повідомляє, що над Чорним морем утворився південний циклон, тож до 9 вересня на півострові будуть важкі погодні умови — зливи, блискавки, град та шквали вітру.

    Кримська служба новин повідомляє, що в четвер, 6 вересня, через негоду в Криму повалило дерева, також утворилися затори на дорогах. Найбільше стихійне лихо спостерігається у Феодосії.

    Мешканців півострова закликають дотримуватися правил безпеки при негоді, утриматися від поїздок містом та за можливості залишатися в приміщенні.

     

    Читайте також
    Крим прогноз погоди стихійні лиха надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ