В окупованому Криму пронісся смерч



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На Крим обрушився смерч: мешканців закликають утриматися від поїздок

Очікується, що важкі погодні умови збережуться на півострові до 9 числа

На південний берег анексованого Криму обрушився смерч, який супроводжувався зливою та сильним вітром. Атмосферне явище спостерігали мешканці Феодосії та Судака.

Стихія накрила берег Криму 6 вересня, однак очікується, що важкі погодні умови збережуться на півострові до 9 числа.

Користувачі соцмереж опублікували фото смерча. На фото видно, як над морем нависла чорна хмара, а з неї можна побачити воронкоподібний вихор та блискавки.

За інформацією місцевих ЗМІ, деякі населені пункти залишилися без світла через негоду. У Ялті після зливи затопило підземний перехід та низку вулиць.

Гідрометцентр Криму повідомляє, що над Чорним морем утворився південний циклон, тож до 9 вересня на півострові будуть важкі погодні умови — зливи, блискавки, град та шквали вітру.

Кримська служба новин повідомляє, що в четвер, 6 вересня, через негоду в Криму повалило дерева, також утворилися затори на дорогах. Найбільше стихійне лихо спостерігається у Феодосії.

Мешканців півострова закликають дотримуватися правил безпеки при негоді, утриматися від поїздок містом та за можливості залишатися в приміщенні.