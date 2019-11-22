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    В окупованому Криму прямо на уроці померла дитина

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    В окупованому Криму прямо на уроці померла дитина

    Трагедія сталася в сільській середній школі Сакського району

    В одній зі шкіл окупованого Криму учню 10 класу різко стало погано на уроці, врятувати підлітка не вдалося.

    Про це повідомляє російський «Інтерфакс», посилаючись на прес-службу підконтрольного росіянам Міністерства освіти Криму.

    Трагедія сталася 20 листопада в сільській середній школі Сакського району.

    «На жаль, врятувати дитину не вдалося. За попередніми даними, це серце — у нього було звільнення від фізкультури», — заявив співрозмовник журналістів.

    При цьому кримінальний характер події виключається.

    У так званих правоохоронних органах Криму виключили кримінальне підгрунтя події. «Поліція» передбачає, що дитина дуже сильно переживала смерть батька і у неї не витримало серце.

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