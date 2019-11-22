На Миколаївщині у колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики



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Під час патрулювання поліція виявила чоловіка, який ніс у мішку гранатомети, які перебували у вибухонебезпечному стані

На Миколаївщині за незаконне поводження зі зброєю правоохоронці оголосили про підозру колишньому військовому, у якого виявили та вилучили три гранатомети, набої та наркотичні речовини.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП області.

«Співробітники Вітовського відділу поліції та співробітники оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками контррозвідки УСБУ в Миколаївській області встановили колишнього військовослужбовця, який зберігав три ручні протитанкові гранатомети та 14 набоїв до автомата Калашникова», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що влітку під час патрулювання поліція виявила чоловіка, який ніс у мішку гранатомети, які перебували у вибухонебезпечному стані.

«Небезпечна знахідка була вилучена та направлена на дослідження із подальшим знищенням. У результаті вжитих оперативних заходів особу чоловіка правоохоронці встановили, ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який проходив контрактну службу в одній із військових частин Миколаївського гарнізону. Отримавши дозвіл суду, 21 листопада правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання зловмисника, під час яких вилучили кулеметну стрічку з 14 бойовими патронами калібру 7,62 та один калібру 308 зразка НАТО, а також наркотичну речовину — солі», — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що, зі слів злочинця, гранатомети та набої він здобув під час тренувальних навчань на полігоні.

«Наразі, за погодженням із військовою прокуратурою, зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), санкціями яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років«, — додали у пресслужбі.

Також зазначається, що після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.