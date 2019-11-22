У поточному році побільшало інклюзивних класів у Вінниці



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Забезпечено функціонування 24 інклюзивних груп у дитячих садках та 99 інклюзивних класів у школах

Цього року у місті збільшилася мережа інклюзивних класів на 37, і тепер їх у школах міста 99. Це створило можливість навчатися більшій кількості дітей з особливими освітніми потребами в загальноміських школах разом з своїми однолітками. Про це під час засідання виконавчого комітету повідомила директор департаменту освіти Оксана Яценко. Також вона розповіла про хід виконання Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки у 2019 році.

За словами Оксани Яценко в цьому році у місті забезпечено функціонування 24 інклюзивних груп у дитячих садках та 99 інклюзивних класів у школах. В них займається 168 дітей.

«Для забезпечення якісного освітнього процесу та успішної соціалізації дітей в інклюзивних класах та групах введено 92 ставки асистента вчителя та 24 ставки асистента вихователя. Порівняно з попереднім роком кількість інклюзивних класів збільшилась на 37. У червні цього року створено Інклюзивно-ресурсний центр №2», - розповіла директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Також вона відзначила, що цього року видатки з міського бюджету на освіту збільшилися на 12%, порівняно з минулим роком. В 35 садочках встановлено системи очищення питної води. Для 10 закладів освіти придбано пароконвектомати, на що з бюджету Вінницької міської ОТГ спрямовані видатки у сумі 1,2 млн грн. А ще оновили ігрове обладнання на дитячих ігрових майданчиках, у п’ятьох дитячих садочках встановили додаткові елементи на кожному майданчику.

«Видатки із бюджету Вінницької міської ОТГ на утримання галузі освіти у 2019 році складають 1,2 млрд грн, що на 12 % більше ніж у минулому році. Зростання видатків галузі перш за все пов’язано із зростанням заробітної плати, підвищенням вартості харчування тощо. З першого вересня було збільшено вартість харчування на 20 % для дітей в закладах дошкільної освіти та на 30% для учнів пільгових категорій: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, що навчаються в інклюзивних класах. У 2019 році збережено безкоштовне харчування дітей в закладах дошкільної освіти (986 дітей) та учнів в закладах загальної середньої освіти (1815 учнів), батьки яких є учасниками АТО (ООС)», - додала Оксана Яценко.

Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що цього року у багатьох навчальних закладах проводяться ремонтні роботи капітального характеру. І дуже важливо, щоб керівники закладів контролювали якість їхнього виконання. «Я вас прошу контролювати цей процес, бо без цього не буде толку. В мене була інформація, що не всі заклади, де встановили систему очистку води, належним чином проводили поточне обслуговування устаткування, і якість води там була незадовільна. Зверніть на це увагу – вчасно замінюйте фільтри та проводьте відповідне обслуговування», - сказав Сергій Моргунов.