В Олександрії арештували сміттєвози зі Львова



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Водії вантажівок не змогли надати документи на свій «багаж»

На території міста Олександрія Кіровоградської області виявили вантажівки з львівськими номерами, завантажені побутовими відходами.

Про це під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради повідомив начальник КП ОМР «Муніципальна поліція» Володимир Переверзєв.

«Вчора до муніципального патруля надійшло повідомлення про те, що на під'їзді до міста Олександрія виявлені великогабаритні автомобілі, навантажені невідомою речовиною, яка витікала з автомобілів. Зважаючи на те, що на територію місцевого сміттєзвалища неодноразово завозилось сміття з Львівської області, на місце було негайно направлено наряд муніципальної поліції для перевірки цієї інформації. Прибувши на місце, дійсно виявили на сміттєзвалищі два автомобілі з львівськими номерами. Їхні водії ніяких документів не надали. На місце негайно було викликано працівників поліції, але і їм у пред'явлені документів було відмовлено. Автомобілям не дали можливості розвантажитись і вони знаходяться на місці виявлення», - сказав Переверзєв.

Водночас міський голова Олександрії Степан Цапюк зазначив, що у поліцію щодо цього факту була написана заява. За інформацією речниці ГУНП в Кіровоградській області Віталіни Бевзенко, наразі провадження не відкрито.

За словами Цапюка, автівки не випускають з міста.

«Щоб не допустити викидання цього сміття на території області, було прийнято рішення машини арештувати та не випускати за територію області до кінця проведення слідства», - зазначив він.

Керівництво підприємства ПП «Екологія», яке обслуговує міський полігон, ситуацію не коментують.

Джерело: Укрінформ