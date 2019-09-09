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    В ПАРЄ заслухають доповідь про становище кримських татар

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    <p>Питання щодо кримських татар включене до порядку денного сесії ПАРЄ</p> - В ПАРЄ заслухають доповідь про становище кримських татар

    Питання щодо кримських татар включене до порядку денного сесії ПАРЄ

    Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня

    Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму.

    Це питання включене до порядку денного сесії, яка проходитиме у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня, повідомляє Укрінформ.

    Доповідачем щодо проєкту резолюції, яка розглядатиметься 2 жовтня, виступить швейцарський парламентар Мануель Торнар.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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