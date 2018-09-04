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    В Північній Кореї державні ЗМІ перестали писати про Кім Чен Ина

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    В Північній Кореї державні ЗМІ перестали писати про Кім Чен Ина

    ЗМІ КНДР не публікують матеріали про діяльність лідера країни з 20 серпня

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зник із публічного простору на тлі «глухого кута» в переговорах про денуклеаризацію Корейського півострова з Вашингтоном.

    Про це повідомила південнокорейська газета The Chosun Ilbo.

    Державні ЗМІ КНДР не публікують матеріали про діяльність Кім Чен Ина з 20 серпня. Тоді він був присутній на похороні колишнього міністра народних збройних сил КНДР Кім Йон Чхуна.

    До того лідер Північної Кореї взяв участь у великій кількості публічних заходів, відвідуючи фабрики і ферми по всій країні. Це наштовхує на думку, відзначає видання, що Кім Чен Ин зник у той час, як міжнародна спільнота вирішила знову «закрутити гайки».

    Однак, не виключає газета, можливо політик просто вирішив відпочити.

    Посадовці, що обіймають високі посади в уряді Південної Кореї та які готуються відвідати Пхеньян 5 вересня, наразі не мають певності щодо проведення зустрічі з главою КНДР.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

    Джерело: Європейська правда

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