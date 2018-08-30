Трамп назвав «фантастичними» свої відносини з Кім Чен Ином



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Дональд Трамп та Кім Чен Ин

За словами Трампа, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків з Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави Білого дому, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків з Пхеньяном.

Трамп також підкреслив, що частково проблеми у відносинах США і КНДР пов'язані з торговельною війною між Штатами та Китаєм.

Нагадаємо, декілька днів тому КНДР звинуватила США у підготовці «злочинної змови».

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

Натомість в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул.

У середині серпня Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

Як відомо, Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР

Раніше Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.