В Раді закликали Зеленського відвести війська



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Політик Євген Мураєв виступає за пряму дипломатію президента України з Росією Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Євген Мураєв переконаний, що новообраний президент повинен налагодити пряму дипломатію із РФ

Народний депутат Євген Мураєв вважає, що новообраний президент Володимир Зеленський має налагоджувати пряму дипломатію з Росією. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». «От ви знаєте, чого Росія хоче? І я не знаю. У нас зараз є один посередник – Медведчук, який, впевнений, і там не договорює, і тут, але по дорозі заробляє. Має бути пряма дипломатія, обміном полоненими треба займатись не час від часу, коли треба рейтинг підняти, а щодня. Медведчук провів два обміни, але за п’ять років цього замало», - упевнений політик.

Мураєв переконаний, що має бути чесна розмова з нацією: «наприклад, в обмін на припинення конфлікту від нас вимагають визнання Криму або відмови від НАТО». «Чому сторони стільки років не можуть відвести війська на 20 км – щоб дострелити не можна було?», - наголошує він.

Мураєв закликає Зеленського дати команду на відведення військ. «Чи ви реально вірите, що та сторона (бойовики Донбасу, - ред.) побіжить захоплювати «сіру» зону чи, не дай Боже, підконтрольну Україні територію?», - іронізує політик

На питання «Главкома», чому Росія вирішила роздавати свої паспорти на Донбасі саме після виборів, коли Зеленський ще просто не міг зробити ніяких кроків для врегулювання конфлікту, Мураєв відповів, що насправді, справа не в Зеленському. «Порошенко був вигідний Росії, а Медведчук та Бойко «грали» за нього. Вся ця комбінація з об’єднанням частини Опоблоку та частини «За життя» була затіяна для того, аби вивести зручного для Порошенка партнера до другого туру. Тоді про Зеленського ще ніхто не казав», - вважає Мураєв.

Нагадаємо, 7 березня кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави, він знявся з виборів на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. Правда, Вілкулу це не дуже допомогло – у першому турі президентських виборів він набрав лише 4,15% голосів.