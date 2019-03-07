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    Суспільство

    Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула

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    Євген Мураєв лідер партії &laquo;Наші&raquo; - Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула
    Євген Мураєв лідер партії «Наші»

    7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

    Кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

    Про це він сказав на прес-конференції 7 березня, повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

    «Я знімаю свою кандидатуру...на користь Олександра Вілкула», - заявив Мураєв. 

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    Політик додав, що вони з Вілкулом вирішили об’єднати свої політсили і найближчим часом мають намір провести об’єднавчий з’їзд.

    7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів.

    Як повідомлялося, Євген Мураєв входив до ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти України.

    Нагадаю, 6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

    До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.

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