Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула



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Євген Мураєв лідер партії «Наші»

7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

Кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Про це він сказав на прес-конференції 7 березня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Я знімаю свою кандидатуру...на користь Олександра Вілкула», - заявив Мураєв.

Політик додав, що вони з Вілкулом вирішили об’єднати свої політсили і найближчим часом мають намір провести об’єднавчий з’їзд.

7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів.

Як повідомлялося, Євген Мураєв входив до ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти України.

Нагадаю, 6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.