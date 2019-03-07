Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула
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7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів
Кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.
Про це він сказав на прес-конференції 7 березня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Я знімаю свою кандидатуру...на користь Олександра Вілкула», - заявив Мураєв.
Політик додав, що вони з Вілкулом вирішили об’єднати свої політсили і найближчим часом мають намір провести об’єднавчий з’їзд.
7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів.
Як повідомлялося, Євген Мураєв входив до ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти України.
Нагадаю, 6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.
До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.