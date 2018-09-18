У РФ збільшилися темпи видачі кредитних карток



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У випадку погіршення економічної ситуації це може мати негативні наслідки

У серпні російськими банками було видано 1 млн кредитних карток. Як стверджують в національному бюро кредитних історій РФ, такої активності не було із 2003 року, коли почали збирати статистику щодо цього.

Минулого року за такий самий період було видано 0,64 млн кредитних карток, повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Головною причиною такого зростання вважають збільшення популярності карток-розстрочок.

Так само відбувається зменшення сегменту кредити готівкою і збільшення сегменту кредити за допомогою карток. Перший сегмент зменшився із 73% до 67%, а другий зріс із 24% до 29%.

Окрім того, банки самі активно просувають видачу кредиток, на фоні зменшення доходів від корпоративного кредитування і роботи з цінними паперами. Це все відбувається на фоні падіння реальних доходів – у липні 2018 року порівняно із попереднім місяцем вони скоротилися на 4,7%.

Проте подібної активності банків щодо видачі кредиток не спостерігалося із 2014 року. Тому будь-які економічні проблеми можуть позначитися особливо на невеликих банках.