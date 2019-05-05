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    В Росії під час сходження на Ельбрус помер українець - ЗМІ

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    В Росії під час сходження на Ельбрус помер українець - ЗМІ

    Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Ельбрусі на висоті 3500 м над рівнем моря чоловік під час сходження знепритомнів і помер

    В Росії під час сходження на гору Ельбрус знепритомнів і помер громадянин України.

    Про це 5 травня повідомляє прес-служба ГУ МНС Росії в Кабардино-Балкарській Республіці.

    Зазначається, що об 11:28 до Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії в КБР надійшло повідомлення про те, що на Ельбрусі на висоті 3500 м над рівнем моря чоловік, 1985 року народження, під час сходження знепритомнів та помер.

    Для евакуації альпініста вийшли 14 рятувальників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

    Офіційної інформації про те, що альпініст, який помер на Ельбрусі, був громадянином України, наразі немає.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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